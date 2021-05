Reconeixen per primera vegada a Espanya la malaltia professional a un treballador sanitari infectat per Covid-19

El Jutjat del Social nombre 3 de Talavera de la Reina (Toledo) ha reconegut per primera vegada a Espanya, després d'una denúncia interposada per la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), la malaltia professional a una persona que treballa en el sector sanitari i que es va contagiar del coronavirus.





"Estem davant de la primera sentència que reconeix el Covid-19 com una malaltia professional, el que dóna la raó al CSIF ja que hem defensat des del principi de la pandèmia que el contagi del coronavirus ha de ser reconegut com a malaltia professional per a tots els que presten serveis en centres sanitaris ", ha dit la secretària nacional de prevenció de riscos laborals de l'organització, Encarna Abascal.





Treballador sanitari @ep





En concret, la sentència afecta un auxiliar administratiu que, tot i patir en dues ocasions una incapacitat temporal per síndrome respiratòria aguda derivat del Covid-19 i, posteriorment, dispnea i alteracions respiratòries, tant la seguretat social com la mútua col·laboradora SOLIMAT li van denegar el reconeixement de la malaltia professional.





No obstant això, la sentència assenyala que està acreditat que aquesta persona va patir un primer procés d'incapacitat temporal amb diagnòstic de síndrome respiratòria aguda severa associat al coronavirus i, per tant, que va patir una malaltia recollida en el llistat de malalties professionals. A més, el tribunal també considera provat que va estar exposat a un risc d'exposició al coronavirus en la seva professió.





Respecte a la segona incapacitat temporal amb el diagnòstic de dispnea i alteracions respiratòries, el jutge entén que no hi ha dubtes que són conseqüències derivades del contagi per Covid-19 i que, en conseqüència, ha de ser considerada igualment malaltia professional.





"Aquesta sentència és un primer pas i esperem aconseguir moltes sentències més ja que tenim centenars de reclamacions en vies d'efectuar-i sabem que molts professionals volen reclamar", ha asseverat Abascal.





Tot i això, ha avisat que fins al mes de març s'han registrat 13.252 accidents de treball per Covid-19 entre les persones que treballen en el sector sanitari, 24 d'ells mortals, tot i que segons les xifres publicades pel Ministeri de Sanitat 128.280 professionals s'han contagiat de Covid-19. Això suposa que només s'estan reconeixent com a accident laboral per Covid-19 un 10 per cent dels casos en el personal sanitari.





"Estem parlant d'unes xifres escandaloses, ja que signifiquen que a més de 100.000 sanitaris no se'ls està reconeixent el Covid-19 com un accident de treball", ha lamentat Abascal. Aquestes declaracions han estat corroborades pel president del sector de Sanitat del CSIF, Fernando Hontangas, que ha denunciat que l'actitud que han mantingut les administracions cap a aquests professionals el "pitjor maltractament" que hi ha hagut en la història de la sanitat.





Segons la seva opinió, no s'ha volgut declarar malaltia professional perquè les administracions no han tingut la capacitat de realitzar un seguiment dels casos, per la qual cosa els ha demanat que reconeguin aquesta malaltia professional i reforcin els serveis de prevenció dels centres.