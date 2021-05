Estafen a un ancià de 83 anys i es queda amb 12 euros en el compte i a càrrec de Serveis Socials

Policia Nacional





Agents de la Policia Nacional han detingut al municipi valencià d'Alzira a un home acusat d'estafar un ancià de 83 anys, a què el va deixar amb 12 euros en el compte --dels 16.000 que tenia-- ia càrrec dels Serveis socials, segons ha informat Prefectura.





La policia va obrir una investigació després de tenir coneixement de la possible estafa soferta per un home de 83 anys presumptament per alguna de les persones que tenien cura d'ell.





La víctima va estar ingressada en diferents períodes de temps entre els mesos de febrer i març d'aquest any i es van presentar a l'habitació de l'hospital dues persones afirmant que hi eren per cuidar-lo. Una vegada que va ser donat d'alta, aquestes persones van conviure al domicili cuidant de l'ancià.





L'home d'avançada edat hauria donat permís per a l'ús de la seva cartilla bancària només amb l'objectiu d'adquirir els queviures necessaris per al seu manteniment, adonant-a el cap de el temps que en el moment que van aparèixer aquestes persones disposava en el seu compte bancari de la quantitat de 16.516 euros, i després només li quedaven 12 euros.





La situació econòmica en què ha quedat la víctima és d'especial gravetat, de manera que s'ha fet càrrec de la mateixa dels serveis socials d'Alzira.





Els agents han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'estafa i continuen amb les investigacions per aclarir els fets i poder determinar si haurien participat altres persones.