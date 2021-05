Creix el rebuig a la independència a Catalunya

El 48,7% dels catalans no volen que Catalunya sigui un estat independent, mentre que el 44,9% sí que volen la independència, el 4,8% no ho saben i el 1,6% no contesta, per la qual cosa es manté la tendència dels últims mesos amb un lleuger augment de l' 'no', segons una enquesta de Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.





Així ho reflecteix l'enquesta sobre context polític a Catalunya de 2021, publicada aquest divendres, s'ha elaborat amb una mostra de 1.200 persones entre el 11 i el 19 de maig --es va començar a elaborar després de la ruptura de les negociacions d'ERC i Junts per formar Govern i es va acabar ja amb acord entre les dues formacions-- i amb un marge d'error de 2,83.





@ep





Respecte a l'última enquesta del mes de gener, el 'no' a la independència ha pujat un punt però sense arribar a nivells de 2020, quan va arribar al 50,5%, mentre que el 'sí' ha pujat 4 dècimes i segueix mantenint-se en percentatges semblants des que el 2019 el suport a una Catalunya independent va patir un descens en les enquestes.





El CEO també pregunta si "els catalans tenen dret a decidir el seu futur com a país votant en un referèndum" i el 75,1% defensa, dels quals un 53,3% diu estar molt d'acord i un 21,8% bastant de acord.





Un 18,7% dels enquestats està en contra del referèndum, ja que el 10,4% diu estar bastant en desacord i el 8,3% molt en desacord, mentre que el 2,8% afirma que no està ni d'acord ni en desacord, el 1,9% no ho sap i el 1,4% no contesta.





Segons què responen els votants de cada partit a aquesta pregunta, destaca que un 53,4% dels votants de PSC estan d'acord amb el referèndum, tot i que als socialistes el rebutgen.





També hi ha part dels votants de Vox (20,8%), Cs (30,4%) i el PP (28%) que donarien suport celebrar un referèndum que el partit a què donen suport és contrari, mentre que en el cas de les formacions favorables hi ha un suport generalitzat a la consulta: entre els d'ERC, Junts i la CUP aquesta posició és pràcticament unànime i entre els votants dels comuns és molt majoritària (86,1%).