Casado i Arrimadas van menjar junts després de la moció de censura a Múrcia i les fuites de Cs al PP

Els presidents de el Partit Popular, Pablo Casado, i de Ciutadans, Inés Arrimadas García, van compartir un dinar recentment que les dues formacions polítiques s'emmarquen en la normalitat, tenint en compte que el PP i Cs comparteixen governs de coalició a Andalusia i Castella i Lleó i en diferents Ajuntaments.





Fonts de la formació taronja han dit que aquest dinar forma part de la "agenda privada" de Casado i de Arrimadas, que, asseguren, sempre han mantingut "una bona relació". "Es tracta d'una trobada dels líders de dos partits que són socis de govern" i, per tant, "entra dins del normal", expliquen.





Inés Arrimadas amb Pablo Casado @ep





La mateixa idea transmeten els populars, que indiquen que Casado i Arrimadas parlen sovint i que és "normal" que mengin junts. Tot i que les fonts no han precisat la data exacta en què es van veure, afirmen que va ser fa diverses setmanes.





Aquesta trobada entre els líders de PP i de Ciutadans es va produir després d'un període en què la relació entre les dues parts es va tensar a causa de les mocions de censura que els de Arrimadas van presentar a principis de març al costat del PSOE a la Regió de Múrcia i a l'Ajuntament de la capital autonòmica per fer de el poder al PP, fins llavors el seu soci de govern, per l'escàndol de les vacunes i per assumptes de corrupció.





MOCIONS DE CENSURA, FUITES I ELECCIONS A MADRID





Mentre que al consistori van acabar fent fora el PP de Govern municipal, en l'Assemblea Regional la moció de censura va resultar frustrada. El president autonòmic, el popular Fernando López Miras, va aconseguir que diversos diputats de Cs i altres que anteriorment estaven en Vox votessin en contra, després de la qual cosa va incloure a diversos d'ells en el seu Govern, i la formació taronja va acusar el PP murcià de afavorir el transfuguisme.





La gestió d'Arrimadas respecte a les mocions de censura a Múrcia va generar malestar intern a Ciutadans, on va començar un degoteig de càrrecs que abandonaven el partit, alguns dels quals van acabar al PP. Una altra conseqüència va ser la convocatòria d'eleccions anticipades a la Comunitat de Madrid, en què Isabel Díaz Ayuso va arrasar el passat 4 de maig, i Cs, que havia governat al costat de PP durant dos anys, ni tan sols va aconseguir representació a l'Assemblea.





Durant aquests mesos, Casado ha insistit en la seva voluntat de promoure la unitat de centre dreta al voltant del PP, mentre que Arrimadas ha apostat perquè Ciutadans segueixi sent un projecte autònom, liberal i de centre, diferenciat d'altres partits. Així i tot, la líder de Cs sempre ha defensat la continuïtat dels governs de coalició que comparteixen i s'ha mostrat satisfeta amb l'aliança electoral que van formar al País Basc.





Precisament, va ser després de les eleccions basques de juliol de 2020 quan Casado --segons va revelar ell mateix el passat abril-- va oferir a Arrimadas un acord per a una "convergència" entre els dos partits que suposés la integració de dirigents de Cs dins el PP, però ella va rebutjar l'oferta. "Ciutadans no està en venda, ni jo em venc per un càrrec", va dir la diputada catalana quan els periodistes li van preguntar per aquesta qüestió.