L'acord de pensions no penalitzarà la jubilació anticipada dels acomiadats el 2021

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha assegurat aquest divendres que l'acord amb agents socials sobre la reforma de les pensions està "molt a prop" i ha avançat que no es penalitzarà la jubilació anticipada de les persones acomiadades aquest any.





Escrivà, en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, ha assegurat que ja hi ha un acord programàtic sobre la reforma del sistema de pensions i que a hores d'ara s'està intercanviant amb els agents socials el text legal. "Ells volen veure com es va a plasmar això en la Llei General de Seguretat Social", ha explicat.





José Luis Escrivá @ep





El que incorpora el primer paquet, segons Escrivà, és que hi hagi un mecanisme de grau indefinit que generi certesa a tots els pensionistes que els seus pensions en tot moment es van a revaloritzar amb l'IPC i van a mantenir el poder adquisitiu.





També es reforma el marc de jubilació anticipada voluntària per propiciar que l'edat efectiva de jubilació s'aproximi a l'ordinària legal, que arribarà als 67 anys. "Això es fa sempre amb incentius, no es canvia l'edat legal", ha assegurat.





En aquest sentit, ha assenyalat que s'ha comprovat que a Espanya hi ha marge per a desincentivar la jubilació anticipada i propiciar més jubilacions demorades, encara que no es penalitzaria la jubilació anticipada en els acomiadaments d'aquest any, confirmant la informació avançada aquest divendres per 'El País '.





"No volem que algú que tenia pensat prendre una decisió es vegi afectat per un canvi normatiu sobrevingut. No es tracta que algú en aquest moment hagi de canviar el seu comportament de forma sobtada", ha assenyalat.





Sobre les negociacions per a la cotització d'autònoms per ingressos reals, Escrivà ha apuntat que en els pròxims mesos espera poder concretar-ho, tot i que ha anticipat que amb aquest sistema 2 de cada 3 autònoms van a cotitzar menys del que fan ara.





UNA NEGOCIACIÓ PER A LA PRÒRROGA DE ERTO AJUSTADA





El ministre ha defensat que és la cinquena vegada que s'acorda amb el diàleg social un decret llei des del principi de la pandèmia i totes les negociacions acaben al límit del temps. "No és extraordinari acabar tan justos de temps", ha defensat.





En aquest sentit, ha assenyalat que els terminis s'allarguen quan hi ha una data límit en el procés negociador, que "tendeix a estendre i a acostar-se a aquesta data".





Escrivà ha assegurat que no s'ha vist "en perill" la negociació, encara que hi hagi hagut discussions i discrepàncies en certs punts de la prórroga fins arribar al que ha qualificat com "un bon acord".





Un d'aquests punts de discrepàncies ser la proposta de Govern en la negociació és donar estímuls perquè l'empresari pugui córrer "una mica més de risc", tregui als seus empleats de l'ERTO per empènyer la recuperació. "És una empenta addicional", ha remarcat.





De cara a una nova pròrroga al setembre, el ministre ha assenyalat que s'haurà de veure com està el país i en quin grau de recuperació, però espera que el que calgui fer sigui "molt poc".





Actualment, hi ha uns 550.000 treballadors, dels quals 150.000 aproximadament corresponen a Catalunya, segons el ministre, i estan molt concentrats en els sectors influïts per l'aturada de l'activitat, com l'hostatgeria, aerolínies o agències de viatges que segons ha avançat, " es veuran recuperats clarament ".





"El més lògic és que al setembre, si el procés d'immunització segueix com esperem, estiguem en una situació molt millor de l'actual", ha remarcat.





Pel que fa al mecanisme permanent de flexibilització i estabilització de l'ocupació que s'ha compromès l'Executiu després de la fi dels ERTO transitoris per la crisi, Escrivà ha assenyalat que s'haurà d'acordar amb els agents socials, que "desitjablement" estarà a la fi de 2021. "la clau dels ERTO estructurals ha d'incorporar un element central que és la formació", ha avançat el ministre.





REFORMA DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC





Sobre la reforma de sistema de finançament autonòmic, Escrivà creu que no és un tema fàcil si es vol assolir consens amb les comunitats autònomes. Tot i això, opina que és un tema central que cal abordar "abans o després".





En aquest sentit, Escrivà advoca per mirar no només als ingressos sinó també a prestar atenció a les despeses i l'eficiència amb la qual s'executen per després actuar.