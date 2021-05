Les dades dels clients de Glovo s'estan venent per Internet i contenen les targetes de crèdit

A principis d'aquest mes CatalunyaPress va informar que les credencials de clients i repartidors de la plataforma Glovo a Espanya van aparèixer a la venda a Internet, com a conseqüència d'una bretxa de seguretat a l'empresa.





Actors tercers no autoritzats van accedir als sistemes de Glovo a través de la interfície d'un antic panell d'administració. Des d'allà van aconseguir obtenir una base de dades amb les credencials dels comptes de clients i repartidors.





Captura de l'anunci a la dark web - Dret de la xarxa





La informació va ser posada a la venda a la 'dark web', on la va trobar el responsable de Tecnologia i fundador de Hold Security, Alex Holden, qui va informar d'aquest succés a Forbes. Els vídeos i captures de pantalla compartits que mostraven l'accés a l'administració dels comptes de Glovo.





La companyia es va afanyar a confirmar que no s'havia accedit a dades de targeta de crèdit dels seus clients, ja que aquesta informació no s'emmagatzema, han assegurat. No obstant això, les últimes informacions indiquen que la Glovo podria haver mentit: aquest divendres Derecho de la Red ha publicat una captura de pantalla d'una pàgina de la dark web en què s'ofereix la base de dades robada a Glovo amb dades que no es havien proporcionat fins ara.





Segons indica l'anunci, la nova base de dades inclou dades dels usuaris com a número d'identificació, nom complet, data de naixement, email, telèfon, contrasenya, adreça, codi de ciutat, número de la targeta de crèdit, nombre del DNI i número del compte bancari.





Des Derecho de la Red urgeixen als clients que hagin tingut comptes en Glovo a revisar les seves targetes de crèdit durant els pròxims dies per veure si hi ha càrrecs fraudulents.