Troben el cadàver d'una dona que portava diverses setmanes morta a casa seva a Madrid

Una dona de 77 anys ha trobat fa uns dies el cadàver d'una dona de nacionalitat colombiana que portava diverses setmanes morta a casa de barri de Fuencarral al costat dels seus gats, alguns d'ells també morts per inanició, ha informat una portaveu de la Prefectura superior de la Policia de Madrid.





La troballa es va produir dilluns al número 5 del carrer Sant Cugat de Vallès, al madrileny barri de Fuencarral, després que una veïna alertés que feia molts dies que no veia a una dona gran que vivia a l'edifici.





Domicili on van trobar la dona @ep





Llavors, després d'aconseguir entrar a la casa gràcies a l'ajuda dels Bombers de l'Ajuntament de Madrid, que amb una escala van entrar a l'habitatge a través d'una finestra, van trobar en una habitació a la dona que per la descomposició del seu cadàver i el olor que desprenia portava moltes setmanes morta.





També van trobar a cinc gats morts per inanició però altres dos encara sobrevivien. Malgrat el que han manifestat els veïns, els animals no s'havien menjat res del cos de la dona. El Servei Veterinari Municipal d'Urgències de l'Ajuntament ha traslladat a dos gats van anar al Centre de Protecció Animal, ja que es trobaven en molt males condicions.





El cos ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal per determinar les causes de la mort, que tot apunta naturals, i fixar la data de la mort, han indicat les mateixes fonts.





La morta es diu Clara Inés i vivia sola en aquest pis de l'Ivima des de 1996. No tenia fills ni estava casada. La seva família residia a Colòmbia i no tenia parents a Espanya, ha publicat avui el diari 'El Mundo'. Els seus veïns van donar la veu d'alarma perquè solia baixar al carrer a donar a menjar als gats de carrer i feia més d'un mes que no la veien.





També assenyalaven que era habitual veure-la els dies de mercats ambulants recollint les restes de fruita i menjar que els venedors deixaven en les caixes a prop dels contenidors. Clara podria patir la síndrome de Diògenes perquè quan van obrir els agents es van trobar quantitat d'escombraries i excrements felins.





La Veïna QUE VA CRIDAR A LA POLICIA: "feia olor de MORT"





Carme, una de les veïnes de l'edifici, ha explicat que Clara Inés no es relacionava amb els veïns, "només es dedicava als seus gats, que acumulava a casa i pel que feia molta pudor l'edifici".





Va ser ella la que va avisar els serveis d'emergència perquè portava diversos mesos que no veia a la senyora i les menjadores dels gats estaven buits i en el mateix lloc. A més, Carmen reconeixia que al replà de l'escala "feia olor de mort", tot i que pensava que la morta es trobava malament, que havia caigut o "qualsevol cosa".





"Com ser humana que sóc, vaig trucar al 112 i la Policia i Bombers van venir als 5 minuts. Els policies em van dir que estava morta i els gats que tenia s'han menjat el cos. Estic molt trist, no dormo i estic molt nerviosa tot el dia pel que ha passat ", ha finalitzat la veïna.