La confiança exterior en la indústria espanyola augmenta fins a màxims no registrats des 2017

La confiança l'exterior en l'economia espanyola està registrant màxims que no s'assolien des d'abans de la pandèmia i alguns sectors, com és la indústria, des d'octubre de 2017. Així ho indiquen les dades publicades per la Comissió Europea sobre el sentiment econòmic (ESI), un indicador usat per avaluar la confiança que transmeten a l'exterior les diferents economies de la zona euro.





A Espanya l'indicador de confiança econòmica ha pujat al maig fins als 108,3 punts des dels 106 del mes anterior. En concret, la confiança de la indústria d'Espanya ha pujat al maig fins als 4,6 punts des dels 2,6 d'abril, la seva millor lectura des de desembre de 2017, mentre que la millora observada en el sector serveis, fins 8,9 punts, i entre els consumidors, fins -9,9, ha suposat que les dues referències registrin màxims des de febrer de 2020, abans de la pandèmia.





Borsa de Madrid @ep





Així mateix, en el cas del comerç minorista a Espanya, l'indicador corresponent s'ha situat al maig en 2,3 punts, enfront dels -3 d'abril, el seu nivell més elevat des de desembre de 2019, mentre que en la construcció l'optimisme ha arribat als 2,2 punts des dels -0,1 d'abril, en màxims des de juny de 2019.





En el conjunt de la Unió Europea (UE), la confiança econòmica ha pujat al maig fins als 113,9 punts, enfront dels 109,9 d'abril, en màxims des de febrer de 2018. Aquesta significativa millora de la confiança econòmica en la UE ha vingut liderada pel sector serveis, encara que la resta de sectors, com la indústria, el comerç minorista i la construcció, també han mostrat un augment de l'optimisme, mentre que la confiança també s'ha incrementat entre els consumidors.





D'aquesta manera, l'indicador de sentiment econòmic s'ha situat per sobre de la seva mitjana històrica, amb un fort creixement en les sis principals economies de la UE.





En aquest sentit, Itàlia ha registrat una millora de 11 punts al maig, per davant dels 5,1 sencers de Polònia i els 5 de França, mentre que als Països Baixos i a Alemanya les pujades han estat de 3,2 i 2, 8 punts, respectivament.





ESPANYA ES DESMARCA DE LA MILLORA D'EXPECTATIVES D'OCUPACIÓ





D'altra banda, l'indicador d'expectatives d'ocupació (EEI per les sigles en anglès) de la UE s'ha situat al maig en 110,3 punts, enfront dels 107,9 d'abril, mentre que per al bloc de l'euro ha pujat fins als 110,1 des dels 107,2 punts del mes anterior, cosa que en ambdós casos suposa la millor dada des de desembre de 2018.





Espanya, amb una caiguda fins als 102,7 punts des dels 104,9 d'abril, així com Portugal, amb un descens a 110,2 des de 111,6 punts, i Irlanda, amb un retrocés fins a 113 des de 113,9 punts, són els únics països de la zona euro en els que l'indicador d'expectatives d'ocupació ha empitjorat al maig.





Al marge d'aquests tres països de la zona euro, la dada també ha registrat caigudes a Dinamarca, on ha passat dels 114,9 punts d'abril a 111,2 al maig, mentre que a Romania ha caigut a 111,4 des dels 113,2 del mes anterior, i a Suècia fins als 112,6 des dels 113,1 punts.