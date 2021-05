Els lobbistes volen que el Congrés reguli com relacionar-se amb ells

L'Associació de Professionals de Relacions Institucionals (APRI) - l'entitat que representa als professionals espanyols del sector de la sala principal i assumptes públics -, ha emès un comunicat afirmant que "acull amb satisfacció" que el ple de Congrés dels Diputats hagi acceptat aquest dimarts regular les relacions dels lobbistes o grups d'interès amb els diputats. Segons expliquen des de l'associació, porten demanant que s'implanti aquesta mesura "des de fa més d'una dècada a Espanya", per tenir una regulació similar al Registre de Transparència que ja existeix al Parlament, la Comissió Europea i el Consell de la UE.





El Ple de Congrés s'ha mostrat favorable aquest dimarts a tramitar una iniciativa del PSOE per modificar el Reglament de la Cambra per tal de regular les relacions entre diputats i 'lobbies', tot i que la majoria de grups parlamentaris ha denunciat l'existència de "incongruències "en el text dels socialistes i han anunciat esmenes per corregir molts dels seus articles.





El PSOE planteja crear un Registre de grups d'interès a la Cambra, que tindrà caràcter públic, un codi de conducta per als 'lobistes' i l'obligació que els parlamentaris comuniquin el contingut dels seus contactes amb els grups d'interès, difonent-se en tot cas la identitat de les persones que han intervingut en els mateixos, la data i les matèries tractades.





En la seva defensa de la iniciativa, el diputat socialista Julio Navalpotro ha assenyalat que és "ineludible" omplir el buit legal existent en aquesta matèria i s'ha mostrat convençut que aquesta reforma servirà per apropar la política als ciutadans. A més, ha deixat clar que el PSOE està "obert" a "escoltar" propostes per millorar la seva "ambiciós" text.





Navalpotro ha defensat la necessitat de contemplar sancions davant els incompliments del Reglament en aquest i altres punts, per exemple, quan els seus senyories menteixin en les declaracions de béns, activitats o interessos que presenten a la institució. Aquests càstigs podrien arribar, en funció de la seva gravetat, a la retirada de càrrecs parlamentaris i dels complements salarials que comporten.





Per boca d'Ignacio Gil Lázaro, Vox ha justificat el seu vot en contra de la tramitació al·legant, entre altres coses, que la regulació que proposa el PSOE no se sustenta en un marc general de la legislació espanyola.





En la mateixa idea ha incidit Miguel Gutiérrez, de Ciutadans, que ha apostat per esperar a la reforma de la Llei de Transparència que prepara el Govern, i el popular Pedro Navarro.

"Per què no es regula primer l'obligació d'Iván Redondo de dir amb qui es reuneix?", Ha preguntat en referència al cap de gabinet del president de Govern.





UNA DEFINICIÓ ABSURDA





També s'han escoltat moltes pegues a la definició de grup d'influència que proposa el PSOE, "absurda" per Vox perquè obligaria a registrar-se a qualsevol associació que vulgui traslladar la seva opinió sobre una iniciativa a un diputat encara que sigui de forma conjuntural.





En la mateixa idea han incidit Jon Iñarritu, d'EH Bildu; Ana Oramas, de Coalició Canària, o Néstor Rego, de l'BNG, que ha denunciat que "es tracti igual a Repsol que una plataforma de jubilats". Fins des Unides Podem s'han sentit crítiques a aquest punt i el seu diputat Gerardo Pisarello ha demanat categoritzar els diferents grups d'interès.





El diputat de Junts Josep Pagès i el penabista Mikel Legarda han avisat que aquesta regulació pot suposar una "barrera" perquè les associacions petites puguin arribar fins als diputats i ser "escoltades de manera directa". Legarda ha desqualificat el text per estar ple de "incongruències greus i rigideses" que, al seu parer, han de ser revisades per no aprovar una regulació "gatopardesca".





De la seva banda, Vox i la diputada d'ERC Pilar Vallugera han carregat contra el PSOE per deixar fora de la consideració de 'lobby' a les organitzacions empresarials. El text socialista especifica que no seran considerats grups d'interès la CEOE, la Cepyme ni els sindicats més representatius.





ELS lobbistes ESTAN A favor





Per als lobbistes, la regulació de les relacions entre els poders públics i el grups d'interès en el poder legislatiu portarà un impacte positiu, ja que garantirà la transparència en la presa de decisions, reforçarà la seguretat jurídica de les normes i facilitarà la igualtat de tracte i accés als representants públics sota uns mateixos criteris ètics per a tots els grups d'interès.





Maria Rosa Rotondo, presidenta d'APRI, ha declarat: "El diàleg entre interessos públics i privats és fonamental, i tant la iniciativa del PSOE com la del PP l'objecte és regular les relacions entre diputats i els grups d'interès, garanteix la transparència de l' debat democràtic i disminueix l'efecte de desafecció ciutadana cap a les institucions públiques i els polítics ".





APRI recorda que la Constitució espanyola dissenya un projecte de democràcia no només basada en la representació, sinó també en la participació directa dels ciutadans en els assumptes públics. Per aquest motiu, l'Associació des dels seus inicis, ha advocat per regular la participació dels grups que representen idees i interessos en el procés de presa de decisions públiques i d'elaboració de normativa, una qüestió que, a més, la majoria de les democràcies modernes han considerat necessari implementar.