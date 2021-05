Quants diners va guanyar Rocío Carrasco el 2020? Ara sabem la resposta

El diari 'El Periódico' ha revelat aquest divendres en exclusiva quants diners va ingressar Rocío Carrasco l'any passat; una quantitat que ascendeix a 25.164,66 euros, tal com ha descobert la jutgessa que porta la demanda que Antonio David Flores va interposar contra la seva exdona per impagament de la pensió de manutenció del seu fill David des de l'any 2018.





En el document revelat per 'El Periódico' es reflecteix el patrimoni de la filla de Rocío Jurado, que l'any passat va percebre una quantitat total de 25.164,66 euros bruts, una quantitat molt allunyada del que molts imaginaven que podria guanyar la filla de 'la més gran' amb les seves exclusives en premsa, l'espectacle sobre la figura de la seva mare que està realitzant per tot el país - ara paralitzada per la pandèmia - i pels drets d'autor de les inoblidables cançons de Rocío Jurado, dels quals és hereva universal.





Rocío Carrasco @ep





A més, l'informe recull que en l'exercici 2018 - any en què va deixar de pagar la manutenció de 200 euros mensuals per al seu fill David - Rocío Carrasco va ingressar tan sols 0.01 euros; és a dir, un cèntim.





Pel que fa als seus ingressos l'any passat, cal destacar que la majoria provenien de la revista 'Hola' - de la qual va rebre 20.000 euros bruts - després de protagonitzar al maig de 2020 una portada en la qual parlava, amb un gran somriure, de les seves "gloriosos 20 anys d'amor" amb Fidel Albiac en un moment de grans canvis en la seva vida. Estaria ja gestant la docusèrie amb la qual, després de dues dècades de silenci, Rocío ha explicat la seva punyent veritat?





A més, com assenyala l'informe publicat per 'El diari', la filla de Rocío Jurado va percebre també 3.137,08 euros bruts de l'Associació d'Actors i Intèrprets (AISGE) en concepte de "cursos, seminaris i obres artístiques" i 2.027,58 euros bruts per part de la productora de televisió Proamagna SL, amb qui al febrer de 2020 es va publicar que faria una sèrie i un documental sobre la figura de 'la més gran'.





No hi ha, però, els ingressos percebuts per la seva col·laboració en el programa de TVE 'Llaços de sang', presentat per Boris Izaguirre i que al llarg de l'estiu passat va revelar els aspectes més desconeguts de grans sagues artístiques del nostre país, on Rocío Carrasco es va convertir amb les seves declaracions sobre la seva mare i sobre el seu amor per Fidel Albiac en una de les grans protagonistes.





Ja va confessar la pròpia Rocío que havia de treballar perquè els diners no creia en arbres a casa seva, i com assenyala 'El Periódico' no exagerava, ja que la seva situació econòmica és molt delicada i el seu deute amb la Comunitat de Madrid per impagament de l'impost de successions de l'herència de la seva mare és de 918.000 euros, de manera que diverses de les seves propietats estan embargades en l'actualitat.





Amb aquestes dades fiscals la jutgessa Verónica Carabantes - que divendres passat va prendre declaració a David Flores per saber si vol seguir endavant amb la demanda interposada pel seu pare en contra de la seva mare - decidirà si Rocío ha de pagar o no els 200 euros mensuals de pensió de manutenció fins a una quantitat superior als 8000 euros que li reclama Antonio David Flores en aquesta nova contesa judicial d'una guerra si caserna en l'exparella que sembla no tenir fi.