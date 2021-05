Oberta una investigació per la devolució al Marroc de menors arribats a Ceuta

La Fiscalia de Ceuta ha obert diligències d'investigació per un presumpte delicte de prevaricació relacionat amb la devolució al Marroc de al menys un menor estranger no acompanyat per part dels soldats destinats a la platja del Tarajal per contenir als ciutadans de país veí que per milers van accedir irregularment a territori espanyol entre dilluns i dimecres de la setmana passada.





Agent acompanyant menors - Europa Press





Segons han indicat a Europa Press fonts fiscals, el suposat il·lícit investigat seria un de prevaricació per incompliment de les disposicions administratives de repatriació de menors.





El Ministeri Públic va rebre aquesta setmana una denúncia de l'associació Coordinadora de Barris alertant de l'existència d'un vídeo a Youtube en què s'aprecia com un soldat recull a un jove aparentment menor d'edat en l'aigua i immediatament el condueix de tornada a país veí.





La Fiscalia ha demanat a l'agència Reuters l'enregistrament sense editar dels fets, que haurien tingut lloc a primera hora de la tarda de dimecres de la setmana passada, quan el flux d'entrades irregulars ja gairebé s'havia extingit, i també ha requerit a les Forces de Seguretat les imatges de les càmeres instal·lades en aquest punt del perímetre fronterer.





A més, ha sol·licitat a la Comandància General militar de Ceuta que identifiqui els soldats destinats en aquell moment a la platja del Tarajal i que necessiti qui havia assumit el comandament de l'operatiu, amb quina instruccions i de quina font partien aquestes.





La denúncia de la Fundació Arrels





També des de la Fundació Arrels van dirigir, el passat 21 de Maig, un escrit urgent a fiscal de sala coordinador de Menors de la Fiscalia General de l'Estat i a la Fiscalia de Menors de Ceuta, per posar en el seu coneixement les informacions que els estaven arribant "de primera mà "des de Ceuta sobre" devolucions sumàries al Marroc indistintament de menors i adults ".





Des del passat dilluns 17 i dimarts 18 de maig tenien constància que s'estaven produint aquestes devolucions "prohibides legalment", i que havia "nens i nenes passejant pels carrers de Ceuta, en situació d'absolut abandó, nens i nenes que portaven dies sense menjar ".





Militar acompanya un menor - Europa Press





Per tot això, Fundació Arrels instava a la Fiscalia a adoptar "de manera urgent" les mesures necessàries per assegurar el respecte dels drets de la infància, i sol·licitava que "s'aturin immediatament" les devolucions sumàries per evitar que es torni a aquelles persones en situació de vulnerabilitat, especialment nens i nenes o possibles sol·licitants de protecció internacional, víctimes de tràfic o de qualsevol altra forma d'explotació.





Ubicar els menors en espais segurs





L'ONG també demanava en el seu escrit que es situï a tots els menors o possibles menors en espais segurs, "de manera immediata", per poder identificar-los adequadament, avaluar les seves necessitats i el seu interès superior, garantint el seu dret a ser escoltats per professionals qualificats, amb presència lletrada, intèrpret i, si és possible, davant la Fiscalia de Menors.





Aquest escrit, també ho han fet arribar a la directora general de Drets de la Infància i l'Adolescència del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, la directora general de la Guàrdia Civil del Ministeri de l'Interior, al Defensor del Poble així com a l' Relator de Nacions Unides per als Drets Humans de les Persones Migrants.





Segons informa l'ONG, el fiscal de sala coordinador de Menors, Eduardo Esteban, els va contestar el dia 25 de Maig a un escrit en el qual mostrava la seva preocupació compartida amb l'entitat per que en els primers moments s'hagin pogut dur a terme aquestes devolucions .





A més, segons l'organització, la Fiscalia els va traslladar que "a la seu de la Fiscalia de Ceuta, s'han incoat les diligències necessàries per a l'esbrinament dels fets" i que remetran el seu escrit a Ceuta "perquè el fiscal en cap decideixi incoar noves actuacions o acumular el seu escrit a les ja existents ".





La Fiscalia també els ha dit, segons l'ONG, que "en l'actuació dels fiscals sempre prevaldrà, perquè no pot ser d'altra manera, la garantia dels drets fonamentals, així com la recerca de l'interès superior dels mateixos".





No un, sinó molts nens retornats





La Fundació Arrels ha valorat "molt positivament" la resposta de la Fiscalia. "Aquests dies a Ceuta no ha estat un, han estat molts els nens retornats a la frontera, violant la nostra legislació i els tractats internacionals. És fonamental que la Fiscalia obri diligències i investigui el que ha passat", ha explicat la seva presidenta, Lourdes Reyzábal.





Segons la seva opinió, "els governs del Marroc i Espanya estan un cop més demostrant al món que per a ells les persones més vulnerables són moneda de canvi en les seves negociacions polítiques".





Davant d'això, subratlla que "Espanya no pot deixar a Ceuta sola" perquè "si ho fa les vulneracions de drets d'aquests nens i nenes no van a parar".