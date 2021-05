Cantàbria tanca tres noves aules i conclou la setmana amb 262 estudiants en quarantena

Cantàbria ha tancat aquest divendres tres noves aules per coronavirus en Infantil i Primària i ha aïllat a quatre alumnes de Secundària, amb el que conclou la setmana lectiva amb 262 estudiants en quarantena.





La majoria, 214, corresponen a la primera etapa educativa, i els 48 restants als nivells d'ESO, Batxillerat i Formació Professional (FP).





Grup d'estudiants - Arxiu - Europa Press





Les noves aules tancades avui pertanyen als col·legis Dionisio García Barredo de Santander, Manuel Lledias de Cartes i Arturo Duo de Castro Urdiales.





Per contra, han finalitzat aquest divendres les quarantenes que estaven vigents en classes de les escoles José Luis Hidalgo de Torrelavega i El Castañal de Selaya ia l'institut L'Alisal de Santander, per la qual cosa el nombre total d'aules confinades a la regió es manté , com ahir, en 13.





A l'acabar l'aïllament de l'IES El Alisal totes les classes que es troben tancades ara pertanyen a Infantil i Primària, de manera que la incidència en aquesta etapa a dia d'avui és del 0,48 per cent -ahir era a 0,45 per cent , amb una aula afectada menys-, amb 13 aules en quarantena del total de 2.654, segons dades facilitades per la Conselleria d'Educació.





A més dels tancaments d'avui, en aquesta etapa hi ha aules en quarantena a les escoles Manuel Liaño Beristain i Menéndez Pelayo (dues aules) de Torrelavega; Arturo Duo i Miguel Hernández de Castro Urdiales; Coves de l'Castell (dues aules) de Pont Viesgo; Jesús Cancio de Comillas; De Palacio de Noja i Sagrada Família de Camargo.





Així mateix, guarden quarantena preventiva cinc alumnes al col·legi José Ramón Sánche z, a El Astillero, per contacte estret amb un positiu (personal no docent).





Pel que fa a ESO, Batxillerat i Formació Professional, els quatre alumnes aïllats avui pertanyen a centre Cor de Maria de Sant Vicente de la Barquera, mentre que ha finalitzat el període de quarantena per a 63 alumnes de l'IES Besaya de Torrelavega i per altres tres de l'Santíssima Verge de Valvanuz de Selaya.





Així, segueixen confinats alumnes en Miguel Bravo (3), Leonardo Torres Quevedo (5), Hernán Cortés (1) i Santa Clara (13) de Santander; Ricardo Bernardo (6) de Mig Cudeyo; Vega de Toranzo (7) de Corvera de Toranzo; José Zapatero Domínguez (5) de Castro i Sant Miquel de Meruelo (7), a més d'un docent de l'Miguel Herrero de Torrelavega.