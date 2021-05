Borges ven les seves finques als EUA per 16,3 milions

L'empresa catalana d'alimentació Borges ha decidit desprendre's del tot de les seves finques a Sacramento (Califòrnia, Estats Units) per un import de 19,9 milions de dòlars (16.310.000 d'euros), amb l'objectiu de centrar el seu desenvolupament agrícola amb un model de proximitat, segons ha informat en un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





Borges - Arxiu - Europa Press





En concret, Borges ha arribat a un acord amb Carriere Farms per vendre-li tota la seva participació a Borges of California, equivalent al 82% del capital social de la firma, per aquest import de gairebé 20 milions de dòlars.





Segons ha indicat l'empresa, l'operació li generarà un resultat net comptable positiu de nou milions d'euros.





La companyia espanyola ha explicat que, segons el seu pla estratègic, en els propers tres anys afegirà 1.000 hectàrees a la seva cartera, amb l'objectiu d'elevar a 3.500 hectàrees seves explotacions d'ametllers, noguers i pistatxers a la península ibèrica.





Borges considera que aquest pla suposa un "clar enfocament a la gestió d'una agricultura responsable en l'ús de terra, l'aigua i els recursos naturals".