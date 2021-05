Aquestes són les reformes en les jubilacions que planeja Escrivá

Tot apunta que a finals de 2021 començarà una reforma de les jubilacions, amb la ferma intenció que aquesta acabi i s'implanti en 2022. Aquest és un dels principals objectius de José Luis Escrivá, del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions: modificar el sistema de pensions.







LA JUBILACIÓ ANTICIPADA SERÀ la més afectada







Entre els principals canvis que s'espera que siguin aprovats hi ha el de fer menys beneficiós el jubilar-se abans de temps perquè així els treballadors allarguin els anys en actiu.







En aquesta línia, pretenen modificar els coeficients reductors que penalitzen les jubilacions anticipades. D'una banda, volen augmentar-los en els trams superiors i inferiors perquè les persones no vegin la jubilació anticipada com una bona opció. A més, aquests coeficients que ara són trimestrals passaran a ser mensuals. Finalment, la reducció dels coeficients afectarà a la quantia de la pensió en lloc de a la base reguladora, un canvi que contribuirà a afavorir els pensionistes que disposin de pensions més elevades.





Per tant, si el que pretenen és complicar aquesta jubilació anticipada, queda clar que tractaran de fer més beneficiosa i atractiva l'opció d'endarrerir la jubilació. D'una banda, es plantegen realitzar un pagament únic que oscil·larà entre els 4.786 i els 12.060 € per any endarrerit i d'altra estudien la possibilitat de proporcionar al treballador un 4% addicional per cada any demorat. Dues opcions diferents que fins i tot poden combinar-se entre elles.





Pel que fa a la jubilació forçosa, la idea de José Luis Escrivá i la resta de membres del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions és eliminar la possibilitat d'acollir-s'hi mínim fins als 68 anys. I, pel que fa a la jubilació activa, el pla que tenen és aprovar que només es pugui realitzar aquest tipus de jubilació quan es passi un any de l'edat de jubilació ordinària.