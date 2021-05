Cory Higgins porta al Barça a la final de l'Eurolliga

@EP





El Barça de bàsquet sabia que patiria davant l'Olimpia Milano si volia aconseguir el pas a la final de l'Eurolliga. El que ningú s'esperava és que els jugadors anaven a patir tant, doncs van aconseguir classificar-se en l'últim segon gràcies a un providencial Cory Higgins.





Van començar bé els blaugranes, amb la clara idea de defensar de forma intensa i aconseguir bons tirs que es traduïssin en punts al marcador. I ho van aconseguir en la primera meitat, on Gasol va sortir de la banqueta anotant un triple i va repetir jugada a l'inici del segon quart. El mateix que Mirotic i Calathes, que van ser dos dels homes més destacats perquè van donar el millor de si mateixos.





No obstant això, el tercer quart va començar amb un rival més animat, més agressiu, amb ganes de donar un gir al partit. I ho van fer gràcies als triples d'Armani amb Mivoc, Punter i Delaney, que van suposar posar-se per davant per primera vegada (57-58). Un avantatge que va arribar a assolir els vuit punts.





Van patir els blaugranes. Ho van passar malament perquè veien que se'ls escapava la final. Però van seguir intentant-ho fins que van aconseguir donar-li la volta al marcador a quatre minuts del final. Va ser llavors quan va arribar la lesió d'un dels millors homes de la nit: Calathes es va fer un esquinç i va haver d'abandonar la pista. Els italians van tornar a empatar. I un Cory Higgins va aparèixer en l'últim segon per encistellar una pilota que va fer al Barça sumar un 84-82 en el marcador i volar fins a la final de l'Eurolliga.