El PNC sol·licita construir un "nou sobiranisme"

El Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) apel·la a construir un "nou sobiranisme polític del segle XXI" que no vagi en contra de ningú, a acabar amb la confrontació i a superar la política de blocs de la societat catalana.





Així ho recull en el document que ha elaborat, a què ha tingut accés Europa Press, i que exposarà aquest dissabte durant la clausura de la convenció política del partit, on es presentaran també les conclusions dels grups de treball que van formar sobre diverses qüestions i intervindrà la secretària general, Marta Pascal.





El partit demana preguntar-se si Catalunya està preparada per a un nou discurs polític "que no vagi en contra de ningú i sí a favor de l'ambició nacional i individual del 70% -80%" dels catalans.





"La realitat d'abans ja no existeix", exposa en el document, al qual criden a construir una visió a mig i llarg termini sobre què vol Catalunya, i es dirigeix per això al col·lectiu central de la societat catalana.





Així, els impulsors apel·len a encunyar una "nova sobirania" per a Catalunya que es pugui aplicar a tots els conceptes que afecten la vida de les persones: sobirania alimentària; medi ambient; llibertats individuals i col·lectives, i drets civils i deures.





"Un sobiranisme útil per al país, que apel·li al 70% de país, i si podem al 80% també. Però que aporti resultats, perquè el que pretén el nou sobiranisme és que les persones visquin bé i resoldre els seus problemes del dia a dia", destaquen.





"PLENA SOBIRANIA DE CATALUNYA"



El PNC, que defensa en el text "la plena sobirania de Catalunya com a nació", admet que aconseguir-la és un camí més complex del que, al seu parer, la política de blocs pretén fer creure.





Així, demanen combatre aquest "reduccionisme de blocs independentistes i no independentista" apostant per una forma realista de fer política, amb pragmatisme i iniciant una nova etapa liderada pel diàleg, que busqui més els punts en comú que els que separen la societat.





Segons el partit, el procés independentista ha empobrit Catalunya social i econòmicament, ha posat en risc les institucions i ha fragmentat la societat catalana, i considera que la pandèmia ha generat un canvi de prioritats que evidencien que "cal iniciar una nova etapa, la de la cohesió, el pacte i la sobirania ".





REFERÈNDUM



En el document, es defineixen com un partit nacionalista, autodeterminista, sobiranista i contrari a la unilateralitat, i aspiren a resoldre la situació a través d'un referèndum que ha de tenir "plena validesa jurídica i reconeixement internacional".





Després de considerar que és un error imposar calendaris, defensen que l'única via per aconseguir el referèndum és fer "els canvis legislatius pertinents i dur a terme les negociacions polítiques necessàries" per resoldre democràtic el futur polític de Catalunya.





Així, ambicionen ser "la pedra angular" del sobiranisme sense renunciar a uns passos previs i a un full de ruta que abordi la situació dels dirigents independentistes empresonats i la resta d'afectats per l'1-O; el desenvolupament de l'actual Estatut, i la seva reforma per incloure qüestions com la bilateralitat, el pacte fiscal i el dret a decidir.





El document aprofundeix en altres capítols relatius a 'Cultura i Llengua', on defensen que el català sigui la llengua comuna dels ciutadans de Catalunya, així com la immersió lingüística; a 'Relacions institucionals', on demanen augmentar les quotes d'autogovern de la Generalitat i critiquen el Tribunal Constitucional (TC); ja 'Municipalisme i Territori', en què plantegen una nova proposta d'organització territorial i municipal de el partit.





ESTRUCTURA



També es recull la proposta d'organització del partit, amb una presidència simbòlica, encapçalada per Olga Tortosa, i una secretaria general executiva a mans de Pascal, a la qual acompanya el secretari d'Organització, Àlex Moga, juntament amb un tresorer i un portaveu de la formació.





A més, disposen dels àmbits d'economia i empresa; biodiversitat i creixement sostenible; món rural i bioeconomia; militància; tecnologia i ciutats digitals; salut; ensenyament i universitats; polítiques europees, i justícia i administracions públiques, i tenen pendent crear un àmbit d'igualtat, dona i LGTBI.





El partit té pendent també crear un Consell Nacional, que integrarien menys de 100 persones: els membres de la direcció (16); els caps comarcals (51); els representants que fossin portaveus al Parlament, Congrés, Senat i al Parlament Europeu (4), i els alcaldes de poblacions de més de 100.000 habitants si els aconseguissin.