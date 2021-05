Diversos agents de la Guàrdia Urbana deixen el Grup de Delinqüència Urbana de Ciutat Vella

@EP





Un grup de 21 d'agents del Grup de Delinqüència Urbana (GDU) de la Guàrdia Urbana al districte barceloní de Ciutat Vella ha decidit deixar de prestar servei a la unitat per disconformitats amb el relleu dels seus superiors, han explicat fonts coneixedores a Europa Press .





Els agents de la unitat, de torn de tarda i que patrullen de paisà, passaran a integrar-se en la brigada del districte i patrullaran d'uniforme a partir de dilluns, ha avançat Ser Catalunya aquest divendres.





Fonts municipals consultades per Europa Press han garantit que "en cap cas està en risc el funcionament i les tasques del GDU", perquè el torn de tarda està cobert per altres agents de la Unitat Territorial, i han ressaltat que els agents han pres aquesta decisió per voluntat pròpia.