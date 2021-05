Avís groc a Girona i els Pirineus per possibles precipitacions i tempestes

Foto de archivo - @EP





Els cels de gran part d'Espanya estaran aquest dissabte poc ennuvolats o buits, tot i que s'aniran acumulant núvols d'evolució que podrien deixar ruixats i tempestes fortes al Pirineu, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) que destaca el notable augment de les temperatures que hi haurà a bona part de la península.





A més, l'AEMET ha posat en avís Girona perquè es preveu risc (avís groc) que s'hi puguin acumular precipitacions de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora i pot ser que hi hagi tempestes ocasionals. També ha activat l'avís groc a Cadis, perquè tant al litoral com a tot l'Estret es preveu vent de Llevant amb força 7.





En general, aquest dissabte predominaran els cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols, però a gran part de l'interior peninsular hi haurà núvols d'evolució que deixaran ruixats i tempestes a la tarda en àrees muntanyenques del centre i el nord, més intenses als Pirineus, i al sector oriental podrien arribar a ser fortes.





Així mateix, tot i que amb baixa probabilitat i amb caràcter feble i aïllat també pot hi poden haver precipitacions a l'altiplà i al nord d'Andalusia. A les Canàries, es preveuen intervals de núvols al nord de les illes.





Les temperatures màximes descendiran a Galícia, el Cantàbric, a l'alt Ebre i als Pirineus, però ascendiran a la resta del país i fins i tot a l'interior del sud-est peninsular aquest augment serà notable (de 6 a 9 graus centígrads). Les mínimes, d'altra banda, descendiran a l'altiplà nord i es mantindran amb pocs canvis a la resta.





Finalment, respecte al vent, l'AEMET espera intervals de vent fort del nord-est al litoral gallec i de llevant a l'Estret. A la resta de la Península i a les Balears s'estima que bufaran vents fluixos, variables i que podrien ser de component nord a la tarda a l'altiplà Nord, a la vall de l'Ebre i a l'Empordà. A les Canàries, tindran vents alisis poc intensos.