Colau defensa l'indult als presos de l'1-O

@EP





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat que el president del Govern, Pedro Sánchez, indulti als presos de l'1-O: "A Sánchez no li ha de tremolar la mà per donar els indults, perquè seria pitjor per a ell".





En una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest dissabte, ha advertit que el també líder del PSOE "demostraria debilitat i regalaria el marc polític a la dreta" si cedís a la pressió dels partits de dretes i no concedís els indults.





"Crec que realment no hi ha opció i aquest és el camí que toca emprendre per acabar amb la confrontació i la tensió i iniciar una nova etapa de diàleg", ha declarat.





També ha defensat que atorgar els indults és la manera de desjudicialitzar la política i començar una etapa de diàleg, i s'alegra que Sánchez "hagi donat aquest senyal inequívoc que aquests indults són imminents".





Colau ha criticat la reacció dels partits de dreta: "Els que han viscut de la tensió i de la confrontació ara critiquen aquests indults perquè veuen que se'ls acaba el marc que li ha donat tants vots".