Tres tigres maten als seus cuidadors en dos zoos de la Xina

Pixabay





Xina ha hagut de lamentar la mort de dos cuidadors dels seus zoos en tan sols dos dies, tots dos morts després de l'atac d'un tigre.





Tots dos successos no estan relacionats i s'han produït a 650 kilómetres de distància, però han cridat l'atenció dels mitjans de comunicació per ser tan similars. El primer va tenir lloc el 23 de maig al zoològic de Zhanggongshan de Bengbu. Allà va morir un home de 55 anys que va ser mutilat per un tigre al netejar-li la gàbia.





Dos dies més tard, el 25 de maig, va passar una cosa semblant a un zoològic de la província de Henan. El cuidador estava donant de menjar als tigres quan dos d'ells el van atacar, acabant amb la seva vida, i després es van escapar. Els especialistes en captures d'animals avan acudir fins al lloc dels fets per intentar atrapar-los, però no van poder fer-ho i van optar per disparar perquè no arribessin als boscos i es convertissin en un perill per a la població.