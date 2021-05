La Marea Pensionista surt al carrer per defensar les pensions públiques

La Marea Pensionista de Catalunya (MPC) s'ha manifestat aquest dissabte als carrers de Barcelona en contra del Pacte de Toledo i en favor de les pensions públiques. La protesta ha començat a les 10: 30h a la Plaça Urquinaona i ha tingut el suport dels sindicats CGT, CNT, COS, IAC, Co.Bas i Solidaritat Obrera.





@catalunya_marea





A la mateixa vegada, centenars de persones s'han reunit a altres punts del territori espanyol per reclamar "un sistema públic de pensions universal, solidari i intergeneracional", tal com deien des de l'Assemblea Sevillana per la Defensa el Sistema Públic de Pensions. I és que aquesta ha estat la primera vegada que s'ha fet una convocatòria d'aquest calibre a nivell estatal.







Així, ciutats com ara Madrid, Lleida, Badajoz o Sevilla també han vist com els seus carrers s'omplien de persones que pretenien defensar les pensions. Tal com deien des del Twitter de la Marea Pensionista de Lleida, "només la mobilització unitària donarà la força per aturar els especuladors i als seus gestors polítics, econòmics i socials. Una mobilització de tota la classe treballadora, joves i grans. Una mobilització solidària de totes les organitzacions del moviment pensionista, del sindicalisme combatiu, de les entitats socials, juvenils i ciutadanes ".





Amb aquestes protestes celebrades arreu de l'estat es pretenen aconseguir objectius com ara la pensió mínima de 1.084 euros, l'eliminació de les causes discriminatòries que provoquen la bretxa de gènere, la derogació de les reformes de les pensions de 2011 i 2013 o l'augment de les pensions segons l'IPC real i anual.