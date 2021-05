Albiach reafirma el compromís dels comuns en la lluita contra el canvi climàtic

@ep





La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha reafirmat el compromís del partit per avançar en la lluita contra el canvi climàtic: "Volem que l'onada verda sigui una realitat a tot Europa, estic convençuda que podem aportar una important contribució per ajudar a enfortir els verds al sud d'Europa".





Ho ha dit aquest dissabte en la seva intervenció en el Consell de l'European Green Party (EGP) per presentar la candidatura de Catalunya en Comú, durant la qual ha assegurat que està preparada per cooperar amb els diferents governs, partits i institucions que la integren.





"Estem aquí per fer el pas lògic, i que a partir de dilluns puguem treballar com a part de la família verda a Catalunya", ha afirmat, i ha afegit que ho faran en dos sentits: participant en la construcció de les polítiques verdes i portant a Catalunya els debats i reptes que hi ha a l'EGP.





Ha afirmat que la situació actual derivada de la pandèmia ha brindat l'oportunitat de fer canvis i que els diferents governs i institucions ara fixen objectius "més ambiciosos en matèria de neutralitat climàtica".

"És un nou moment que requereix tota la nostra intel·ligència perquè els compromisos no es dilueixin mentre canviem el paradigma cap a un horitzó d'esperança", ha afegit.