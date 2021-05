Bal: "Els indults són un deshonor i una humiliació"

@EP





El sotssecretari general de Ciutadans i portaveu adjunt de la formació al Congrés dels Diputats, Edmundo Bal, ha assegurat que els indults "són un deshonor per a tots espanyols i en particular una humiliació per als catalans que han viscut silenciats per la doctrina del pensament únic nacionalista".





Així ho ha manifestat aquest dissabte el diputat de la formació taronja en una atenció als mitjans de comunicació a la plaça de las Cortes de Madrid, després d'acompanyar l'associació Stop Succesiones en una concentració.





Per al portaveu de Ciutadans, el president del Govern central, Pedro Sánchez, "prova de perpetrar una indignitat i una traïció que encara no rectifica malgrat l'informe del Tribunal Suprem, de la posició de la Fiscalia i del que li diuen els socialistes assenyats que no volen l'indult com Felipe González, Alfonso Guerra, Emiliano García-Page o Guillermo Fernández Vara".





En aquest punt, Bal li ha demanat al president del Govern espanyol que "surti i digui que no indultarà els polítics presos del procés".





Sobre la manifestació contra els indults convocada el 13 de juny, el portaveu nacional de Cs ha assegurat que donen suport "sense matisos ni fissures a aquest moviment ciutadà" que vol "donar veu a una indignació" i que volen "que sigui un èxit". A més, ha recordat que sobre aquest mateix assumpte Ciutadans organitzarà a Barcelona una manifestació davant de la Delegació del Govern central el dia 11.