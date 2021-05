Maroto arremet contra Pedro Sánchez per suggerir que els indults són un acte de valentia

@EP





El portaveu del PP al Senat, Javier Maroto, ha arremès aquest dissabte contra el cap de l'Executiu espanyol, Pedro Sánchez, i el seu entorn per suggerir que indultar els líders del procés és un acte de valentia.





"Valent no és atorgar indults per mantenir-se al poder, valent és mantenir la dignitat i la llei tot i que li costi a un el poder", ha proclamat el dirigent popular després de reunir-se amb el Comitè de direcció del PP de Segòvia.







Des d'allà, Maroto ha fet referència a les veus crítiques del PSOE que no estan d'acord amb aquests possibles indults i que estan protestant per un cosa "que ningú no comprèn", persones que, segons ha dit, "tenen dos dits de front".





Així mateix, ha enlletgit a Sánchez que "hagi estat capaç" d'haver anat a una campanya electoral prometent una llei per eliminar els indults, i "quan necessita els vots dels seus amiguets d'ERC, on vaig dir blanc, ara dic negre".





"Sánchez només pensa en el rescat dels independentistes i s'oblida dels espanyols que necessiten una baixada d'impostos", ha subratllat Maroto.