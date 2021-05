Un nen de 11 anys és operat dues vegades per culpa d'un repte de Tiktok

Un nen de 11 anys ha estat a punt de morir després de posar en risc la seva vida per un repte de Tiktok. El petit es queixava de dolor abdominal i la seva mare el va portar a l'hospital. Allà van creure que patia apendicitis o peritonitis, però el problema era que havia ingerit 5 imants.





@EP





La mare del menor ha fet ús de les xarxes socials per advertir els altres pares del perillós repte que circula per xarxes socials. Segons sembla, hi ha diversos vídeos en què s'assegura que col·locant dues boles magnètiques a cada costat de la llengua s'aconsegueix perforar-la.





El petit, que viu a la ciutat de Worcester al Regne Unit, va veure un d'aquests videos i es va animar a provar-ho per si mateix. El problema va arribar quan va ingerir per error uns petits imants que se li van enganxar en els intestins. Això va provocar que es sentís malament durant una setmana i que la seva mare el portés al metge, on van descobrir el que passava i des d'on se'l va traslladar fins a l'hospital de Birmingham.





El nen va haver de sotmetre's a una operació en la qual li van extreure tres boles magnètiques. Però això no va ser suficient, i els metges van haver d'intervenir-lo de nou per extreure-li dues boles més i 12 centímetres d'intestí.





La família s'ha mostrat preocupada i consternada pel que ha passat. Segons ha informat la seva àvia, el cas del seu nét no és l'únic que han hagut d'atendre en els centres hospitalaris.