El rei, orgullós de la "identificació" dels ciutadans amb les Forces Armades

El Rei ha enviat aquest dissabte un missatge de gratitud als militars i ha transmès el seu "orgull" per la "identificació" de la ciutadania amb les seves Forces Armades, que són "una part molt important de la nostra seguretat i benestar" .





@EP





Felip VI ha mantingut aquest dissabte una videoconferència amb algunes unitats militars. "Us envio un missatge d'esperança i confiança en el nostre futur", ha transmès des de l'Estat Major de la Defensa acompanyat per la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el Cap d'Estat Major (JEMAD), l'almirall Teodoro López Calderón.





"Estem superant la crisi sanitària més important de la nostra història recent i, encara que encara queden per superar dificultats, sens dubte avançarem units com el gran país que som", ha confiat donant les gràcies als militars per la seva tasca.





Aquesta edició del Dia de les Forces Armades s'ha celebrat amb el lema 'Tradició i Innovació'. El Rei ha contactat amb el vaixell Juan Sebastián Elcano, que es troba circumnavegant la Terra en homenatge al V centenari de la gesta de Magallanes i Elcano; amb la Legió, que celebra el seu primer centenari; i amb les bases de Getafe, Tablada, Lleó i Saragossa, que també compleixen 100 anys.





A més, ha tingut oportunitat de parlar amb algunes de les missions a l'exterior, com són la de Mali, el vaixell Furor que es troba en el Golf de Guinea i amb la missió de l'Exèrcit de l'Aire de vigilància del cel de l'Bàltic, desplaçada a Lituània.





Per la seva banda, Roures ha enviat també la seva felicitació als membres de les Forces Armades i ha tingut un record per a les famílies dels militars desplaçats a l'exterior, que "moltes vegades són els que més pateixen". I els ha agraït la seva tasca contra el coronavirus o recentment a la crisi amb Marroc, on han defensat Ceuta com a "part indissoluble d'Espanya".





A més de recordar els morts per Covid durant aquest any, ha fet especial esment a la missió a l'Afganistan, que ha finalitzat aquest mes després de 19 anys d'operació en la qual han mort 102 espanyols.