Pascal demana al Govern que esculli entre la gent treballadora o "els que només parlen de l'1-O"

@EP



La secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), Marta Pascal, ha assegurat que durant la nova legislatura el Govern haurà de decidir si està amb "la gent que treballa o amb els de l'autocomplaença, que només parlen d'ells mateixos, que tenen la mirada enrere, que només parlen de l'1-O".





Així ho ha defensat aquest dissabte en la clausura de la convenció política del partit, on s'han presentat les conclusions dels grups de treball formats, i en què Pascal s'ha compromès a confrontar-se "políticament, amb idees i amb propostes" al Govern, tot i que li donarà els 100 dies de gràcia que el PSC els nega.





Quant a la situació dels presos de l'1-O, ha considerat que els indults són una solució --i ha qualificat de valent el Govern central-- però ha lamentat: "Quan escolto els presos a la presó dient 'Ho tornarem a fer', no ho entenc".





També ha acusat el PP de creure que "fer política en contra de Catalunya va millor en rèdits polítics a Espanya", en referència a la recollida de signatures que els 'populars' han impulsat en contra dels indults.







Ha defensat que hi ha d'haver una relació de confiança, bilateral i forta --en les seves paraules-- amb el Govern central mentre se soluciona el "conflicte polític entre Catalunya i Espanya" amb diàleg i resultats.





AEROPORT DE BARCELONA I HERMITAGE



S'ha posicionat a favor de l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona: "Nosaltres volem les màximes cotes de sobirania. Si l'Aeroport del Prat ha de ser més gran, que ho sigui. Aquesta ciutat i país no es pot permetre no tenir unes infraestructures de primera".





També ha criticat la negativa de l'Ajuntament de Barcelona a la construcció del museu Hermitage al Port de la capital catalana, que "necessita ser un punt de referència cultural".





SUBSIDIS I SERVEIS PÚBLICS



Ha demanat que la llengua catalana sigui universal i que les fonts d'energia permetin fer compatible el progrés amb la sostenibilitat, a més d'implantar "uns serveis públics de qualitat" i que el món rural i el sector primari siguin centrals en la gestió pública.





"No volem subsidis, volem iniciativa. No volem que ningú es quedi enrere. Hi ha d'haver un acompanyament però no podem penalitzar la iniciativa", ha conclòs.