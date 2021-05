Tanquen la platja de Sant Adrià del Besòs perquè té elements cancerígens a la sorra

Foto d'arxiu - @ep





L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha tancat la seva platja al públic perquè s'ha detectat que a la sorra hi ha elements cancerígens en nivells superiors als tolerables. Així, s'ha tancat l'accés a aquesta zona de litoral perquè hi ha un risc per als banyistes, sobretot si aquests són nens.





L'Ajuntament està treballant per millorar la situació de la platja, que ha de disminuir la seva quantitat de plom, cobalt, coure i altres materials com arsènic, níquel, zinc, molibdè, vanadi i benzopirè. Abans de tornar a obrir-la, l'Ajuntament espera rebre uns informes que demostrin que la quantitat d'aquests materials perillosos és apta perquè les persones no tinguin problemes de salut.