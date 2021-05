Científics descobreixen els canvis que han de fer AstraZeneca i Janssen per evitar els trombes

Un grup de científics alemanys ha descobert què tenen les vacunes d'AstraZeneca i Janssen perquè provoquin rars casos de trombosi de sins venosos . Així, pensen que les farmacèutiques poden modificar els seus sèrums perquè deixin de produir aquest greu efecte advers.





L'investigador Rolf Marschalek, el líder d'l'estudi, ha explicat que el principal problema rau en els vectors d'adenovirus, que és el tipus de vacuna que les dues farmacèutiques han desenvolupat. Aquest mecanisme suposa que part del sèrum arribi al nucli de la cèl·lula, lloc en el que algunes proteïnes s'enganxen o es separen per crear-ne de noves. No obstant això, algunes d'aquestes proteïnes no poden unir-se a la membrana de la cèl·lula, s'escapen i donen lloc als pocs però greus trombes que han resultat letals en alguns casos.





Per la seva banda, les vacunes d'ARN missatger, és a dir, les de Pfizer i Moderna, porten el líquid injectat fins el fluid interior de la cèl·lula; el sèrum no entra en contacte amb el nucli i s'evita d'aquesta manera els problemes que les fuites puguin provocar.





D'aquesta manera, els científics alemanys han proposat que AstraZeneca i Janssen modifiquin les seves vacunes. Suggereixen que es modifiqui la seqüència amb la qual es codifica la proteïna S per "evitar reaccions no desitjades en la replicació i per incrementar la seguretat d'aquests productes farmacèutics".