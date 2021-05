Un banc nord-americà promet 4.000 milions per finançar la Superlliga

@EP





El banc d'inversió nord-americà JP Morgan ha promès un préstec de 4.000 milions d'euros per finançar la Superlliga. Això suposa que el conflicte entre Florentino Pérez i la UEFA pot ser més seriós del que semblava, ja que es tracta d'un projecte en el qual no només hi ha paraules sinó també diners.





Pel que sembla, el préstec es va subscriure el passat 17 d'abril, moment en què es va fer pública la idea del projecte. Una cosa que no desmenteixen des del banc d'inversió, que va subscriure el préstec amb la societat Tivalino Investment SL, que al seu torn forma part de TMF, un filial de CVC Capital Partners.





El que tampoc diuen des JP Morgan és haver desfet el préstec, de manera que tot apunta que segueix endavant. El mateix que el pacte dels dotze clubs inicials, ja que segons avança Vozpópuli, fonts properes al projecte asseguren que cap equip ha abandonat la Superlliga tot i haver escrit comunicats afirmant que sí que ho feien.





Tal com es va dir fa unes setmanes, tot aquell que vulgui abandonar el projecte liderat per Florentino Pérez haurà de pagar una sanció de 300 milions d'euros . D'aquesta manera, sembla ser que malgrat les amenaces de la UEFA el projecte segueix en peu.