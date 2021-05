Entitats econòmiques catalanes defensen aprovar l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona

@EP



Associacions i fundacions econòmiques han defensat en un manifest aprovar l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, perquè "amb el seu actual disseny i configuració, està esgotant la seva capacitat", informen els promotors del manifest aquest diumenge a Europa Press.





L'Aeroport va fregar la seva capacitat màxima al 2019 --any previ a la pandèmia-- en acollir a les seves instal·lacions prop de 53 milions de viatgers, adverteix el text, entre els signants del qual hi ha la Cambra de Barcelona, Pimec, Foment del Treball, Cercle d'Economia, Esade i Racc.





Els promotors celebraran un acte reivindicatiu el dimecres 2 de juny per donar suport a l'ampliació prevista en el pla director: consisteix en una nova terminal satèl·lit i ampliar 500 metres una de les pistes paral·leles, amb una inversió de 1.700 milions d'euros entre 2022-26.





Els signants del manifest asseguren que la pandèmia ha causat una treva no desitjada a l'activitat de l'Aeroport, toit i que ara "sembla que està arribant a la seva fi", i l'ampliació podria contribuir a la recuperació econòmica de Catalunya després d'aquesta crisi, i al seu creixement.





OBJECTIUS DE COMPETITIVITAT



El text destaca la importància de tenir un aeroport "competitiu pel que significa en ocupació de qualitat, capitalitat mediterrània, desenvolupament industrial, logístic, innovador i de l'economia del visitant".





També sosté que l'ampliació --la inversió de la qual és d'entre 1.600 i 1.700 milions d'euros-- faria que l'Aeroport passés de generar el 7% del PIB de Catalunya al 9%, i atrauria "iniciatives empresarials internacionals" cap a Barcelona, la seva àrea metropolitana i Catalunya.





HUB INTERNACIONAL



Per tot això, els signants defensen construir la terminal satèl·lit ja prevista i allargar una de la pistes, obres que donarien una "dimensió adequada per aconseguir un paper destacat de hub", així com mantenir el camp de vol de 90 vols per hora amb el que es va fer i es va plantejar el seu pla director vigent, que ara es desplega totalment.





D'aquesta manera es reforçaria aquest paper de hub internacional per atreure vols intercontinentals i de llarga distància, perquè "Barcelona ha de poder escollir el tipus de visitant que li aporta més valor afegit en termes de coneixement, inversió, tecnologia i cultura".





VOLS TRANSOCEÀNICS



L'ampliació s'ha de caracteritzar per "la seva connectivitat amb Europa, i especialment amb la resta del món, amb una importància creixent dels vols transoceànics", i fa falta aprofundir en la connectivitat ferroviària de l'aeroport, ja sigui amb Rodalies o AVE.





Així, defensa una gestió de l'Aeroport de 'quilòmetre zero' per superar les limitacions --en les seves paraules-- que impedeixen abordar destinacions interessants per a la societat catalana, i la seva ampliació permetria "situar Catalunya i Barcelona al món, i no només convertir-se en una destinació de turisme sostenible, sinó dinamitzar l'activitat econòmica".





BIODIVERSITAT



Aena "s'ha de comprometre" a que les actuacions que es projecten per consolidar l'Aeroport compensin els espais naturals afectats, i a la creació d'un nou espai natural del Delta del Llobregat amb una ampliació de la superfície protegida superior al 25% de l'actual.





Per això, el text reclama el consens de totes les administracions i poblacions implicades mitjançant un diàleg "sincer" per fer possible una ampliació compatible amb la protecció de la biodiversitat impulsant mesures compensatòries i proporcionades.





PORT DE BARCELONA



L'ampliació ha de ser "plenament conciliable amb el Port de Barcelona" pel desenvolupament harmònic de totes dues infraestructures, i és inajornable --diu literalment-- des del punt de vista de la vessant pressupostària i regulatòria del sistema aeroportuari.





Alhora, les entitats demanen a Aena que mantingui "el seu compromís amb els plans de futur" dels aeroports de Girona-Costa Brava i Reus (Tarragona) mitjançant inversions, perquè són imprescindibles en el sistema aeroportuari català i motors socioeconòmics.





"Cal que es prioritzin les infraestructures públiquesi privades vitals per al país i per al seu desenvolupament, que lipermeti competir internacionalment i permeti reduir el seudèficit històric que ha denunciat la societat civil catalana", conclou el manifest.