Els alts càrrecs de Podem cobraran una indemnització per desocupació

Podem canviarà el seu codi ètic i permetrà que els càrrecs públics que deixin d'exercir la seva funció i no tinguin dret a cobrar "una prestació per desocupació" puguin rebre cessanties. Aquesta és la modificació amb la qual està treballant Ione Belarra, la candidata que probablement serà escollida per substituir Pablo Iglesias al capdavant de la secretaria general del partit, i que permetrà a l'exvicepresident de Govern cobrar una quantia de 5.316 euros al mes, segons ell mateix va demanar a la formació que liderava fins que va decidir renunciar al càrrec.





El nou document que vol aprovar el partit estableix que els càrrecs de la formació podran cobrar una quantia "sempre que aquestes percepcions no substitueixin el dret a percebre la prestació per desocupació". És a dir, els membres es comprometran, com ara, "a no percebre cap remuneració ni cessantia de cap tipus un cop finalitzada la seva designació en el càrrec", però s'afegirà l'excepció d'aquells casos en què el lloc ocupat no permeti cobrar l'atur.









Aquest canvi permetrà que ministres o secretaris d'Estat cobrin una indemnització del 80% del sou, ja que la funció ocupada no dóna dret a cobrar una prestació per desocupació. En el cas d'Iglesias, tindrà dret a cobrar 5.316 euros al mes com a compensació per haver exercit durant un any i dos mesos i mig la seva funció com a vicepresident de Govern.