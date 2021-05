Un lladre penedit retorna els 7.500 euros que havia robat

Foto d'arxiu - @EP





Un lladre es va acostar aquest divendres a una farmàcia de Roma amb una pistola en mà, va amenaçar el farmacèutic i es va emportar 7.500 euros. Però a l'endemà es va penedir i va tornar al local per tornar a diners.





Els fets van passar a Roma. El dependent de la farmàcia va avisar la policia per explicar-los el que havia passat i demanar-los que busquessin al lladre. Però no va fer falta, perquè va ser ell mateix el que va tornar pel seu propi peu assegurant que havia fet una bestiesa. "Estic desesperat, vaig perdre la meva feina. He fet una ximpleria, aquí estan els diners", va dir a l'amo de la farmàcia.





El lladre va realitzar el robatori amb la cara coberta; també la portava tapada quan va anar a tornar els diners. A més, segons va explicar al farmacèutic després, la pistola que havia portat el dia anterior era de joguina. L'amo de la botiga, pels nervis, no s'havia fixat en aquest detall i s'havia espantat al creure que era una arma de veritat.