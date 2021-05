Jordi Sànchez pensa que els indults són "una oportunitat perquè el Govern repari el dany"

@EP



El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha assegurat aquest diumenge que veu en els indults per als presos de l'1-O "una oportunitat perquè el Govern repari el dany que ha causat l'Estat".





En una entrevista de El Periódico recollida per Europa Press, ha afirmat que el penediment no és una condició perquè s'apliqui aquesta mesura, per la qual cosa no ha de canviar d'ideologia ni demanar perdó pels fets d'octubre de 2017: "Més aviat alguns ens han de demanar perdó, no a mi, sinó al país".





A més, ha afegit que el "conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya es resoldrà amb l'amnistia i l'autodeterminació".





Sobre les paraules del president del Govern Pedro Sánchez afirmant que hi ha un temps per al càstig i un altre per a la concòrdia, ha dit: "Si és una invitació honesta per resoldre el conflicte, que sigui valent i nosaltres no fallarem".





TAULA DE DIÀLEG



Pel que fa a la taula de diàleg entre Govern i Generalitat, ha explicat que estan a favor de la negociació per aconseguir un referèndum acordat, però veu poc futur a aquesta trobada "perquè no neix d'una voluntat honesta de diàleg".





"Un Estat que va ser capaç de seure i negociar amb ETA no pot tenir inconvenient a seure amb els que diem que el conflicte només el superarem amb un exercici democràtic del dret a l'autodeterminació", ha conclòs.