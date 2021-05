Aragonès vol començar la taula de diàleg "abans de l'estiu"

@EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que la taula de negociació entre la Generalitat i el Govern central s'ha de posar en marxa "abans de les vacances d'estiu".





En una entrevista del diari 'Ara' que ha recollit Europa Press aquest diumenge, ha concretat que aquesta trobada entre Executius ha de tenir una part pública però també "tota una part de treball discret per poder avançar en possibles vies de solució i acords".





Ha explicat que en les properes setmanes la seva voluntat és reunir les forces de la investidura, organitzacions socials i independentistes i, "a partir d'aquí, sumar quantes més institucions millor".





Per a ell, el Govern ha de tenir clar que el diàleg i la negociació són necessaris, i que "no hi haurà solució al conflicte ni amb una derrota de la part catalana ni amb una repressió continuada".





Ha explicat que ha mantingut converses via WhatsApp amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, i que s'han emplaçat a "tenir una conversa tranquil·la la setmana que ve, amb suficient temps per poder preparar tot el que està per venir".





Sobre els indults per als presos de l'1-O, ha defensat que és una mesura que serveix per alleujar el dolor de les seves famílies però que el reclam de l'independentisme és l'amnistia, i ha demanat al Govern central "no especular amb els indults i prendre una decisió justa i que sigui ràpida".





GOVERN CENTRAL



Malgrat la moció que confiança que van pactar la CUP i ERC en un termini de dos anys per valorar la gestió del Govern durant aquest període, Aragonès ha assegurat que la seva formació té "un projecte amb una mirada llarga", i que l'acord entre aqustes forces està condicionat per la fi de l'actual legislatura del Govern central.





"Queden dos anys de continuïtat d'un Govern de l'Estat que, malgrat la distància abismal que encara tenim, ha reconegut que hi ha un conflicte polític que s'ha de resoldre", ha afegit.





PRESSUPOST PER AL 2022 I ACCIONS SOCIALS



Sobre el repartiment dels fons europeus Next Generation UE, ha assegurat que si es fa segons "criteris objectius, Catalunya obtindrà una part important dels recursos".





Ha detallat que després dels primers cent dies de mandat li agradaria haver "posat en marxa la taula de negociació del conflicte amb l'Estat", haver avançat els eixos de la propera partida pressupostària de la Generalitat per al 2022 i haver començat els pactes en l'àmbit de la transició ecològica, la salut mental i els drets lingüístics.