La NASA enviarà a l'espai tardígrads i cries de calamar

Science Source Images / Eyeofscience







La NASA llançarà a l'espai al voltant de 5.000 tardígrads i 128 calamars nadó que brillen en la foscor. Ho farà com a part de la missió d'abastiment de càrrega de SpaceX i li servirà per realitzar un estudi que permeti millorar la salut dels astronautes.





Aquests éssers vius seran enviats en el coet Falcon 9 el proper 3 de juny. Es dirigiran a l'Estació Espacial Internacional i s'enlairaran des del Centre Espacial Kennedy a Florida.





El principal objectiu de la missió serà estudiar com es comporten tardígrads i calamars en l'espai, així com les seves interaccions tant químiques com moleculars entre els animals i els microbis beneficiosos. Per a això seran útils els calamars, que tenen uns bacteris bioluminiscientes que brillen en la foscor.





Quant als tardígrads, són criatures de al voltant d'1 mil·límetre de llarg i molt resistents.

"Algunes de les coses a les que poden sobreviure els tardígrads inclouen assecar-se, congelar-se i escalfar-se més enllà del punt d'ebullició de l'aigua. Poden sobreviure milers de vegades a més radiació que nosaltres i poden durar dies o setmanes amb poc o nul oxigen", va explicar Thomas Boothby, professor assistent de biologia molecular a la Universitat de Wyoming i investigador principal de l'experiment.







Per aquesta raó s'ha triat a aquests dos tipus d'éssers vius per a l'estudi. Perquè seran útils per conèixer dades que després es puguin aplicar als humans.