Colau no descarta presentar-se a una reelecció el 2023

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit que la decisió de presentar-se a una reelecció el 2023 encara no està presa, de manera que no descarta un tercer mandat al front del consistori barceloní: "La decisió sobre si em presentaré a la reelecció no esta presa, la veritat, ja es veurà en el seu moment, hauré de parlar-ho amb l'organització". "El meu compromís és de dos mandats però el reglament intern preveu que pugui haver-hi un tercer", ha dit en una entrevista a La Vanguardia recollida per Europa Press aquest diumenge.





Ha defensat que ara mateix se sent amb força i il·lusionada amb el projecte de Barcelona de cara als propers dos anys i amb la sortida de la pandèmia per coronavirus. Ha detallat que hi ha més de 20 grans projectes desenvolupant-se i que l'Ajuntament és "el principal inversor de la ciutat" i qui més obra pública està licitant a Catalunya, segons ella.





Ha erigit a l'Ajuntament com "l'administració més estable a Catalunya i potser a Espanya" i ha destacat que la coalició municipal amb el PSC és estable i també ho és el diàleg amb ERC. Ha expressat el seu agraïment al president del grup municipal d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall: "Li agraeixo la seva oposició molt constructiva, que hagi estat el principal soci de govern i espero que segueixi així", i ha afegit que li hauria agradat fer un govern més ampli d'esquerres.





Malgrat que considera que la Generalitat "porta anys de bloqueig, paràlisi i falta de diàleg", s'ha mostrat optimista amb el nou Govern liderat per Pere Aragonès i afirma que aquesta legislatura podria ser l'inici d'una nova etapa que hauria de ser, en les seves paraules, de llarga durada, amb estabilitat, diàleg i consensos.





"El demana una ciutadania farta de la crisi i de les baralles polítiques. La Generalitat ha estat molt bloquejada pel 'Procés', però tot i les diferències amb el president, veig un canvi de to i de voluntat", ha afegit.





Quan ha estat preguntada sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, ha assegurat que tant ella com el primer tinent d'alcalde de Barcelona i líder de PSC a la ciutat, Jaume Collboni, donen suport a la inversió. "Aquí ningú ha dit que no la vulguem: sí a la inversió, sí a la millora de la connectivitat i de les infraestructures però sí també a reduir les emissions, que és una obligació de la UE", ha recordat.





Pel que fa al projecte de museu Hermitage a la capital catalana, que va rebre la negativa del consistori aquesta setmana passada, ha reconegut que el debat "s'ha prolongat més del que seria desitjable" però afirma que ha permès que apareguin nous actors i propostes.

"Deixem enrere la primera proposta i treballem en positiu per accelerar el diàleg perquè la nova proposta tingui elements de cultura i innovació", ha defensat.