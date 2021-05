'Gènova' mobilitzarà el PP a tot Espanya per sortir al carrer a recollir signatures contra els indults

@EP





El PP vol començar aquesta mateixa setmana a recollir signatures contra els indults als condemnats pel 'Procés' i en aquesta iniciativa la formació que dirigeix Pablo Casado implicarà a tots els seus càrrecs, incloses les seves estructures regionals i provincials, segons han informat a Europa Press fonts populars.





La possible concessió d'aquests indults han monopolitzat el debat polític aquests últims dies. Fins ara, el PP havia anunciat una ofensiva parlamentària al Congrés i institucional a través de mocions municipals per atacar el Govern, però el divendres va donar un gir en la seva estratègia per sumar-se a mobilitzacions al carrer.





En primer lloc, el PP va anunciar que estarà present a la concentració convocada per la plataforma Unió 78 contra aquests indults que tindrà lloc a la plaça de Colón el 13 de juny, una convocatòria que secundaran també Cs i Vox i que porta a la memòria la 'foto de Colón' que els tres partits van protagonitzar al febrer de 2019 contra la taula de diàleg amb els independentistes.





En segon lloc, el president del PP, Pablo Casado, va anunciar que el PP es mobilitzarà recollint signatures al carrer al·legant que la concessió d'aquests indults als líders del 'Procés' és un "cop molt dur contra la democràcia espanyola".





"UNA RECOLLIDA DE SIGNATURES A L'ESTIL DE LA LLEI CELÁA"



Fonts del PP han assenyalat a Europa Press que aquesta recollida de signatures serà "a l'estil de la que es va fer recentment contra la Llei Celáa" i que va ser "un èxit" perquè "va reconnectar a l'PP amb el carrer" ja que "la gent s'acostava massivament a les taules ". Només a Madrid, la formació va recollir més de 55.000 firmes dins de la seva campanya 'Stop Llei Celáa' per intentar frenar aquesta reforma educativa de Govern.





En aquesta nova iniciativa contra els indults, la direcció nacional del PP implicarà els diputats i els senadors, així com a les estructures provincials i autonòmiques. També els vicesecretaris i portaveus parlamentaris es bolcaran amb la seva presència en tot el territori, han precisat les mateixes fonts.