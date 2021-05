Ábalos: "El PP mai pensa en Catalunya"

@EP



El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i secretari d'organització de PSOE, José Luis Ábalos, ha assegurat que l'executiu central "està decidit a normalitzar la convivència i la política a Catalunya" ia assumir el cost de la decisió sobre els indults per els presos d'l'1-O.





"Governar significa tenir capacitat per prendre decisions que impliquen cost, i tenir la visió per trobar vies de solució", ha dit una entrevista a La Vanguardia recollida per Europa Press aquest diumenge.





Per a ell, la indolència que assegura tenir l'expresident de Govern Mariano Rajoy (PP) durant el seu mandat en aquest sentit "debilitar" el seu projecte i és un dels motius que els populars siguin l'última força al Parlament.





"El PP mai pensa en Catalunya. Quan un no pensa en Catalunya, no pensa en Espanya. El PP sempre utilitza Catalunya per treure rèdits electorals en altres comunitats on pugui vendre un nacionalisme espanyol", ha afegit.





TAULA DE DIÀLEG



Ha afirmat que des del Govern estan disposats a reprendre la taula de diàleg entre executiu central i Generalitat per generar estabilitat: "Va ser la part independentista radical qui no volia veure en la tessitura de seure a la taula de diàleg".





També ha destacat que el nou president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha d'assumir una actitud resolutiva i de lideratge: "Que s'arrisqui i assumeixi el cost de dir-li a la ciutadania les coses com realment són, no com els agradaria que fossin".