Una nena demana un pastís de la mort de Mufasa per no haver de compartir-lo

Una nena de tres anys s'ha fet famosa a Twitter després de demanar pel seu aniversari una tarta del Rei Lleó. Més concretament, ha demanat el pastís del moment en què mor Mufasa.





La seva tieta no ha dubtat a compartir el que ha passat en xarxes socials, perquè l'explicació de la petita resulta sorprenent. Conscient que aquest moment de la pel·lícula és trist, ha demanat que protagonitzi el seu pastís d'aniversari perquè ningú més que ella vulgui menjar-ne: "Tots estaran massa tristos per menjar el pastís i serà tot per a mi".