Cs difon un vídeo per mostrar la seva oposició als indults als condemnats del procés

Ciutadans ha difós un vídeo a través de Twitter per mostrar la seva "ferma oposició" als indults dels condemnats del procés, així com per animar els ciutadans a què secundin la concentració que ha convocat el seu partit l'11 de juny davant de Delegació del Govern central a Barcelona.







"Vam defensar la democràcia quan el separatisme va voler trencar un país calcigant els drets de milions de catalans i de tots els espanyols. Avui ens mobilitzem per la justícia i la memòria. Que el Govern espanyol ho tingui clar: Espanya és més forta del que creuen", indica Cs.





Aquest escrit ve acompanyat del vídeo que ha difós aquest diumenge Cs, en què apareixen imatges del dia en què es va proclamar la independència a Catalunya al 2017 o de l'arribada de Pedro Sánchez al Govern central, entre d'altres.





A més del vídeo, per mostrar el seu rebuig als indults, Cs també ha manifestat la seva oposició en un seguit de tuits. "El separatisme prepara un altre cop a la democràcia. Mentre el Govern d'Espanya es planteja indultar els condemnats pel procés. Tot s'hi val per estar a La Moncloa senyor Sánchez?", interpel·la la formació taronja en un tuit.