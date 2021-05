L'OCH condemna una agressió homòfoba a cinc homes a Barcelona

@EP





L'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) ha condemnat una agressió homòfoba que van patir aquest dissabte cinc homes a Barcelona: una primera agressió al barri de Gràcia i una múltiple a la platja Somorrostro.Ho ha informat aquest diumenge en un tuit.





Ha recordat que ja són 75 els episodis d'aquesta mena a Catalunya des que va començar el 2021 i ha defensat que "fan falta mesures contundents de totes les administracions".





El regidor de Drets de Ciutadania i Participació de Barcelona, Marc Serra, ha lamentat en una altra publicació de Twitter que és la segona agressió homòfoba del cap de setmana a Barcelona i que ha estat "especialment violenta".





Ha informat que l'Oficina per a la No Discriminació (OND) de Barcelona ha activat un protocol en coordinació amb l'OCH per "garantir" assessorament jurídic i acompanyament psicosocial a les víctimes i s'ha compromès a no normalitzar aquestes situacions.