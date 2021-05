Víctimes de l'atemptat de la Rambla estudien presentar recurs a la sentència

@EP





L'advocat de l'Associació 11-M, -entitat que representa a 74 víctimes dels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils (Tarragona)-, Antonio García, ha anunciat que està valorant amb els afectats la possibilitat de presentar un recurs a la sentència, que condemna entre 8 i 53 anys els acusats: "Prendrem una decisió molt ràpid".





En roda de premsa aquest diumenge després de reunir-se a Barcelona per valorar la sentència del judici, que es va publicar aquest dijous, ha assegurat que el recurs serviria per "demanar la nul·litat de la part de la sentència" de l'Audiència Nacional, que no considera els acusats com els autors d'assassinat.





García ha explicat que la sentència els produeix dues sensacions contradictòries: d'una banda, no els agrada "absolutament gens" que els processats Mohamed Houli i Driss Oukabir no hagin estat condemnats com els autors en grau de cooperadors necessaris dels fets de Barcelona i de Cambrils (Tarragona).





"Ens ha sorprès que s'hagi hagut d'esperar la sentència per expulsar del procediment, així literalment, aquestes acusacions. Per tant, no es jutjaran aquests delictes dirigits contra aquestes persones", i ha reclamat que han de respondre als assassinats.





DE 74 A 315 VÍCTIMES



D'altra banda, ha dit que és satisfactori comprovar que la sentència reconeix un nombre més elevat d'afectats, que ha passat de 74 a 315: "Això ens obre la possibilitat, que tant de bo sigui així, que cap víctima es quedi fora i sense el reconeixement que mereix".





També ha celebrat que es reconegui per primera vegada, segons ell, en una sentència el maltractament sistemàtic a les víctimes, i ha dit que han estat "les grans oblidades i les pitjor tractades de l'instructor, de la Fiscalia i del Ministeri de l'Interior".





Ha aplaudit que també s'hagi distingit a dos afectats menors d'edat els pares dels quals eren agents dels Mossos d'Esquadra i van resultar ferits: "Ens sembla un pas transcendental en el reconeixement d'un altre tipus de víctimes que fins ara es denegaven".





AJUNTAMENT DE BARCELONA



El regidor de Drets de Ciutadania i Participació de Barcelona, Marc Serra, ha assegurat que el consistori també té aquesta sensació agredolça perquè esperaven un judici per assassinat, i "és evident que totes les expectatives que es tenien no han estat correspostes", però ha celebrat l'increment en el nombre de les víctimes.





Tot i que aplaudeix la feina feta per acompanyar els afectats, considera que queda molt per fer encara: "Vivim en un país en què es parla molt de les víctimes del terrorisme, però després veiem que moltes se senten soles i desateses".





Ha recordat que l'Ajuntament s'ha personat "en tot el procediment judicial, i com a acusació particular, amb un equip d'advocats municipals que han treballat braç a braç" amb els altres lletrats.