L'ANC proposa una ILP per impulsar una llei d'independència

@EP





La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha proposat aquest diumenge presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per impulsar una llei d'independència per a Catalunya, una mesura que permetria "recuperar la moral col·lectiva" en atorgar el lideratge a la ciutadania, segons ella.





Així ho ha afirmat en un acte a Cornellà (Barcelona) per presentar el posicionament polític de l'entitat, en què ha lamentat que s'"estigui deixant que s'instal·li el descoratjament i la decepció a la base popular".





Per a ella, aquesta sensació de decepció és paradoxal perquè "existeix una nova majoria independentista al Parlament de Catalunya, la més gran dels últims anys", motiu pel qual ha remarcat la necessitat de posar en marxa el moviment popular per avançar cap a l'autodeterminació.





Així, l'estratègia de l'entitat passa per "recuperar els carrers per recuperar les institucions i guanyar la independència", perquè l'independentisme ha deixat marcar la seva agenda per la política institucional i les seves lluites per l'hegemonia electoral, ha dit textualment.





Finalment, ha apostat per "reforçar la presència internacional", amb una relació de col·laboració i suport mutu amb el Consell per la República (CxRep) a més d'implementar una estratègia jurídica ofensiva.