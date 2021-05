VÍDEO: Dues persones que s'estaven barallant cauen per un balcó

Un home i una dona de 35 anys s'estaven barallant al balcó de casa seva, a la ciutat russa de Sant Petersburg, quan la barana va cedir i tots dos es van precipitar des del segon pis, a una alçada d'uns 8 metres. Els fets van tenir lloc aquest dissabte cap a les 10: 00h.





El vídeo de tots dos caient va ser gravat per un noi que passava per allà, i aviat es va fer viral en xarxes socials. "Estava caminant amb el meu amic i gravant la històrica vista del carrer. Vaig notar la baralla i vaig començar a gravar just quan això va succeir ", va explicar el jove al Komsomolskaya Pravda.





A prop del lloc de l'accident es trobava una persona amb experiència mèdica, que es va acostar a comprovar que tots dos tenien pols. Segons va explicar la premsa local, els dos tenen fractures a les extremitats, però es troben estables.





Les autoritats estan comprovant ara si l'estructura de l'edifici i més en concret el balcó estava en mal estat.