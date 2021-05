Rocío Flores vol fer una sèrie documental per respondre a la seva mare

@EP





Rocío Flores vol explicar també "la seva veritat" i estaria en negociacions molt avançades amb la productora Unicorn d'Ana Rosa Quintana per gravar una sèrie documental com la de la seva mare Rocío Carrasco. Flores no vol treballar amb La Fàbrica de la Tele, productora de la sèrie que ha protagonitzat Rocío Carrasco.





Jesús Manuel ha publicat al portal El Chismófrafo de ESdiario: "ESdiario coneix que Rocío Flores està negociant amb la productora d'Ana Rosa Quintana una sèrie en diversos capítols de la seva veritat en format docusèrie on manifestaria la seva veritat. És el seu testimoni i relataria i comentaria la seva veritat jurídica".