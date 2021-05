La cantant Mel B parla de les violacions i maltractaments que va patir en el seu matrimoni

GTRES





Melanie Brown, més coneguda com Mel B, va estar casada durant 10 anys amb el seu productor Stephen Belafonte. Ara ha volgut parlar en una entrevista per The Guardian dels abusos que va patir durant el seu matrimoni: va ser violada i maltractada física, financera, verbal i psicològicament.





La cantant explica que va intentar deixar al seu marit fins a set vegades, però se sentia presa i no sabia a qui recórrer ni a on anar. "Era el meu deure mentir, en la meva ment no hi havia sortida. Estàs vivint un malson, i li expliques al món exterior que està tot bé perquè estàs avergonyida i et sents culpable i preocupada per si ningú et creu", declara.





Un cop va poder posar fi al matrimoni, es va sentir alliberada, per això durant el primer any separada només va vestir de blanc, perquè era un color que tenia prohibit portar quan estava amb el seu productor. A més d'això, es va sotmetre a una cirurgia vaginal i a una altra a la pell per eliminar qualsevol rastre del seu maltractador.





Sobre això, va dir: "Quan t'han violat vols eliminar de l'interior del teu cos totes les restes d'aquesta persona per poder oblidar-ho". A la pell el que tenia era un tatuatge, que va voler eliminar, encara que li va suposar 13 punts de sutura.





Encara que ho ha intentat, quatre anys després de la seva separació encara no ha pogut oblidar tot el que va patir. De fet, explica que encara ara continua tenint malsons.