Desenterren gairebé intacte un aqüeducte romà que proveïa la ciutat d'Efes

Umut Tuncer





Un grup d'arqueòlegs turcs ha desenterrat un aqüeducte romà del segle I aC que va servir durant anys per proveir d'aigua la gran ciutat grega d'Efes. El tram que han trobat té al voltant de 50 metres de longitud i 2.5 metres d'ample i està en perfecte estat malgrat portar 2000 anys enterrat sota un olivar.





El lloc en el qual l'han trobat té un ric patrimoni arqueològic. De fet, el director del Museu Arqueològic d'Aydin, Abdülbari Yildiz, va comentar al diari turc Daily Sabah que han "descobert i mapejat molts aqüeductes" allà. Sobre aquest en concret, ha informat que "aquest aqüeducte romà primitiu pot haver estat la principal línia de subministrament a Efes".





Després de la troballa començarà una investigació per "determinar el punt de partida i el punt final del canal". El que han desenterrat és només un tros, però no se sap les dimensions totals que podia tenir en realitat aquest aqüeducte. Per això Yildiz ha insistit que les excavacions a la zona estan encara lluny d'acabar. Unes excavacions que van començar en el marc d'una operació d'arqueologia preventiva realitzada de forma prèvia a la construcció de pisos.