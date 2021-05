L'espionatge britànic veu possible que el coronavirus sortis d'un laboratori

@EP





Els serveis secrets britànics consideren "factible" que la pandèmia de coronavirus tingués el seu origen en un laboratori d'investigació xinès, segons publica aquest diumenge 'The Sunday Times', la font del qual sosté que potser "mai no arribarem a conèixer" l'origen real del SARS-CoV-2. El coronavirus ha ocasionat ja més de 3,5 milions de morts arreu del món.





Si es confirma aquesta teoria, el virus s'hauria escapat accidentalment de l'Institut de Virologia de Wuhan concretament, fet que nega Pequín de manera insistent.





Aquesta línia d'investigació, que els Estats Units es pren molt de debò, tindria el suport de l'informe d'intel·ligència que va publicar el ja expresident nord-americà Donald Trump en un dels seus últims actes al capdavant de la Casa Blanca i que sosté que hi van haver contagis entre treballadors de l'Institut de Virologia de Wuhan ja al 2019 amb un virus semblant al SARS-CoV-2, causant de l'actual pandèmia.





Segons publica 'The Sunday Times', els serveis secrets britànics estan treballant amb els nord-americans per investigar la possibilitat que el Govern xinès hagi ocultat l'origen real del virus.

La font dels serveis secrets occidentals que ha consultat el diari reconeix que el "secretisme" xinès dificulta arribar a conclusions sòlides. "Hi pot haver llacunes en les proves que ens portin per un camí i proves que ens portin per un altre (...). Els xinesos mentiran en qualsevol cas. No crec que ho arribem a saber", ha indicat.





Aquesta teoria implicaria que el laboratori xinès estaria experimentant i manipulant una soca del virus SARS que es va contagiar accidentalment a la població.





El president nord-americà, Joe Biden, anunciava aquesta mateixa setmana la seva intenció de "redoblar" esforços per investigar la teoria del laboratori i reconeixia que la Intel·ligència nord-americana està "dividida entre aquesta teoria i la que apunta a un contagi a partir d'animals del mercat d'animals salvatges de Wuhan.





REGNE UNIT DEMANA QUE L'OMS INVESTIGUI EL CAS SENSE INTERFERÈNCIES



El ministre britànic de Vacunació, Nadhim Zahawi, ha demanat que l'OMS pugui dur a terme una investigació "sense obstacles" sobre l'origen del virus, especialment després d'aquesta informació.





"No en hem de deixar cap cosa sobre aquest assumpte per entendre per què, no només per la pandèmia actual que s'ha estès, sinó per fer front també a les quals vinguin en el futur", ha explicat en una entrevista que ha concedit a Sky News.





Davant de les crítiques internacionals a l'organització per sucumbir a les suposades pressions de la Xina per enterrar la investigació, el ministre ha declarat el seu suport sense fissures. "Crec que l'OMS ha mirat de compartir tantes dades com ha pogut verificar, i ho ha fet a cada pas del camí", ha resolt.





Al gener, un equip d'experts de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va publicar un informe sobre els orígens del coronavirus que assenyala que el patogen és d'origen animal i que "no hi ha evidència" que hi hagués transmissió abans de la seva detecció al desembre de 2019 a Wuhan.





L'equip va arribar el 14 de gener a la ciutat de Wuhan, considerada com la ciutat epicentre de la pandèmia, i, després de dues setmanes de quarentena, va visitar llocs com el mercat de mariscs de Huanan, on es va produir el primer grup d'infeccions conegut, així com l'Institut de Virologia de Wuhan.