Dinamarca va ajudar als Estats Units a espiar a Angela Merkel i altres càrrecs europeus

El Servei d'Intel·ligència de Defensa (FE) de Dinamarca va ajudar l'Agència Nacional de Seguretat (NSA) dels Estats Units a espiar alts càrrecs europeus, entre ells la cancellera Angela Merkel entre 2012 i 2014, segons han informat aquest diumenge diversos mitjans europeus.





Angela Merkel @ep





El mitjà 'Danmarks Radio' ha publicat aquest diumenge un reportatge en col·laboració amb altres mitjans europeus que s'apunta que la NSA va accedir a missatges de text i converses telefòniques d'alts càrrecs europeus d'Alemanya, França, Suècia i Noruega a través de cables de telecomunicacions danesos amb ajuda del FE.





Les primeres acusacions d'espionatge d'aquest tipus per part de la NSA van sorgir el 2013, quan l'excontractista de l'agència Edward Snowden va filtrar aquesta informació als mitjans.

Arran de la notícia, Snowden ha acusat el president dels Estats Units, Joe Biden, d'estar-hi involucrat, atès que era vicepresident dels Estats Units en el moment de la suposada vigilància.





"Biden està ben preparat per respondre per això quan aviat visiti Europa perquè, per descomptat, va estar profundament involucrat en aquest escàndol la primera vegada", ha dit Snowden en el seu compte de Twitter.





Snowden va saltar a la fama el 2013 després de revelar a la premsa els programes secrets d'espionatge global de la NSA. Després de fugir inicialment a Hong Kong es va refugiar a Moscou, on va passar diverses setmanes a la zona de trànsit de l'aeroport de Sheremetievo, fins a rebre a l'agost de 2013 asil per un any. L'asil es va allargar fins que recentment Rússia li va donar permís de residència indefinit.